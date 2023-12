Tenta di strangolare la ex fidanzata, 22enne denunciato a Monza

Un 22enne è stato denunciato per aver aggredito e tentato di strangolare la ex fidanzata 18enne nella sua abitazione di Monza, il 12 dicembre scorso. La giovane è stata salvata grazie alla coinquilina dell’ex fidanzato, la quale dopo aver assistito all’aggressione ha chiamato il 112. La Polizia ha rintracciato oggi l’aggressore, irreperibile negli ultimi giorni, e gli ha notificato il provvedimento di ammonimento del Questore. Secondo quanto ricostruito, i due giovani si sono frequentati per circa un anno e poi lei ha interrotto la relazione a causa delle liti per la gelosia del 22enne. Una settimana fa l’aggressione, durante la quale il giovane ha stretto le mani al collo della ex fidanzata per impedirle di scappare. La ragazza, trasportata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.