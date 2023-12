Tenta di uccidere la moglie, viene fermato dal figlio e arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico (Mi) hanno arrestato un 59enne italiano per il tentato omicidio della moglie, 50enne tunisina, e per la detenzione abusiva di 21 cartucce calibro 12.

I militari, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti presso l’abitazione della coppia di Buccinasco dove, poco prima, il 59enne, in stato di alterazione ed a seguito di una discussione scaturita per futili motivi, ha afferrato per il collo la moglie strattonandola e minacciandola di morte, per poi tentare di colpirla con un coltello da cucina. L’uomo è stato bloccato dall’intervento del figlio 17enne .

La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un cinturone da caccia contenente 21 cartucce calibro 12 che l’uomo deteneva illegalmente. La vittima, che non ha riportato lesioni gravi, è stata trasportata in codice verde presso l’ospedale San Carlo di Milano da dove è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore.