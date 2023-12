“L’Italia sta conoscendo un centrodestra che, giocandosela con il governo del 2018, è la prima o la seconda classe dirigente peggiore di sempre. E il treno Lollobrigida è l’ultima delle vergogne gravi che possiamo citare”. Lo ha detto Francesco Ascioti, neo segretario di Azione Milano, durante il congresso cittadino del partito. “Il governo Meloni dovrebbe fare uno sforzo di fair play e riconoscere che il blocco navale era una scemenza, che l’Europa non è un male assoluto, che quota 101 e 103 sono insostenibili e che il presidenzialismo, per come ce l’hanno presentato, è una sciocchezza”, ha continuato Ascioti. “Negli ultimi giorni mentre Meloni sventolava i fax di Di Maio, la Corte di giustizia albanese dichiarava che l’accordo fatto tra lei e il premier albanese è illegale. L’Italia ha pensato di poter istituire due campi di prigionia in Paese extraeuropeo dove mandare 40mila persone all’anno come se fosse una soluzione. Ma la Corte di giustizia albanese ha detto di no. Noi siamo posti al pubblico ludibrio e questo non emerge nel dibattito internazionale”, ha affermato.

In neo segretario ha parlato anche di Europa: “Il nostro primo e fondamentale obiettivo sono le elezioni europee. Le prossime elezioni europee non devono essere un’occasione di verifica di metà mandato del governo Meloni per capire se ci devono essere rimpasti”.