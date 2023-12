San Siro, il Tar respinge il ricorso del Comune sul vincolo dello stadio

Il Tar della Lombardia non ha accolto la sospensiva presentata dal Comune di Milano sul vincolo posto dalla Soprintendenza sullo stadio di San Siro e che ne impedisce l’abbattimento per far posto al nuovo impianto che vorrebbero realizzare Milan e Inter. La prossima udienza è fissata di merito è fissata per il 14 marzo. “Per noi un’altra vittoria, la tendenza del Tar appare chiara: le leggi si rispettano. – dichiara il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino Carlo Monguzzi – E diventa sempre più incomprensibile che il Comune di Milano chieda di togliere un vincolo che tutela l’ambiente e i cittadini: abbattere San Siro provocherebbe l’emissione di 210mila tonnellate di co2 e il via vai di 150 camion al giorno per 5 anni. Interrompa la Giunta questo accanimento e o convinca l’Inter a ristrutturare il Meazza o indica una gara europea per la gestione dello stadio e dei dintorni. Ringraziamo l’avvocatessa Veronica Dini, legali dei comitati dei cittadini contrari al nuovo stadio, che con pazienza cerca di convincere il Comune che le leggi vanno rispettate”.