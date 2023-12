“Altrove”, il nuovo libro di Nicolò Govoni

Nicolò Govoni è in libreria con “Altrove”, un romanzo per riflettere su cosa significhi appartenere a un luogo e a una comunità e interrogarci su chi siamo e come percepiamo gli altri. Il giovane fondatore dell’associazione Still I Rise torna nella sua terra natia con un romanzo che indaga uno dei temi che più gli stanno a cuore, quello dell’altro e dell’altrove. Un romanzo che pone quelle domande che, prima o poi, tutti noi ci siamo posti nel corso della vita: qual è il nostro posto nel mondo? Si può davvero appartenere a un luogo o solo ad altre persone? E cosa fa di noi un “noi”, mentre un “loro” di tutti gli altri?

“Altrove” è pubblicato da “Still I Rise – Edizioni”, il primo marchio editoriale in Italia co-gestito da un’organizzazione umanitaria internazionale operativa in ambito educativo. Il ricavato delle vendite sarà devoluto al sostegno dei progetti educativi di Still I Rise, la prima no profit al mondo a offrire gratuitamente il prestigioso percorso di Baccalaureato Internazionale ai profughi.

Ascolta l’intervista all’autore