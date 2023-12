Incidente mortale sulla A4, chiusa l’uscita di Sesto San Giovanni

Grave incidente stradale stamattina all’alba lungo la A4 Milano-Brescia, all’altezza dell’uscita di Sesto San Giovanni. Il bilancio è di un morto e un ferito. L’incidente ha comportato la chiusura dell’uscita di Sesto San Giovanni (Milano) per chi proviene da Brescia. Coinvolti un furgone che si è ribaltato e un mezzo pesante. La vittima – spiegano i vigili del fucoo – è un camionista che si trovava a bordo del tir. Dopo aver improvvisamente perso il controllo l’autoarticolato si è schiantato contro un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi. Poco prima dell’impatto, il tir ha speronato un furgone il cui conducente è rimasto ferito ma le condizioni non sembrano gravi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente – spiega Autostrade – nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 8 chilometri di coda in direzione Milano. Agli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di uscire alla stazione di Monza.