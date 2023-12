Ha rapinato un supermercato ma ha trovato all’interno la polizia. Un marocchino di 48 anni, pregiudicato, è stato arrestato per la rapina aggravata commessa ai danni di un supermercato del quartiere San Siro di Milano. La Squadra Mobile milanese, dopo diverse rapine consumate dallo scorso agosto ai danni di negozi in zona San Siro, in particolare nell’area intorno a piazzale Selinunte, ha intensificato i controlli nei pressi delle farmacie e dei supermercati predisponendo mirati servizi. Attenzione particolare è stata rivolta a un negozio di prodotti surgelati in via Rembrandt 22 teatro di tre rapine consumate da parte di un uomo, che, con il viso coperto, dopo aver minacciato le dipendenti, si impossessava dell’incasso. Proprio in quel supermercato, nel tardo pomeriggio di sabato 2 dicembre, poco prima della chiusura, è entrato un uomo con il viso coperto da una sciarpa e con il cappuccio della felpa calzato. In quel momento all’interno del negozio c’era solo un’addetta alle vendite che ha assecondato la richiesta dell’uomo aprendo la cassa. Il malvivente, con un’azione rapidissima, si è impossessato di 50 euro prima di essere bloccato, al momento opportuno, dai Falchi della Squadra Mobile che erano appostati all’interno.

L’arrestato, che abita a poco più di 500 metri dal supermercato rapinato, ha precedenti per rapina, furto, minaccia e anche un tentato omicidio nel 1993 quando, all’esito di una lite con dei connazionali, ne ha accoltellato uno. L’uomo, inoltre, è stato arrestato il 27 gennaio 2021, sempre dai Falchi della Squadra Mobile per una rapina consumata ai danni di una farmacia in piazza Monte Falterona.

I poliziotti della Squadra Mobile stanno al momento accertando se il rapinatore possa essere l’autore di altri colpi commessi in zona, almeno 14 rapine consumate dal mese di agosto e di cui 7 messe a segno nel mese di novembre. Ad essere prese di mira sono state le farmacie di via Pergine (almeno tre rapine), di piazzale Fratelli Zavattari (almeno tre rapine), di piazzale Diego Velasquez, di via Mario Morgantini, di viale Renato Serra, di piazza Axum e di piazzale Selinunte.