Chiusa la strada per Bernina e Forcola di Livigno per frane in Svizzera

La strada del Bernina, in Svizzera, è ancora chiusa a causa di smottamenti in Val Poschiavo e, più in quota, sul passo. Impossibile raggiungere Livigno da Tirano via Svizzera per la chiusura della strada appena sopra Poschiavo. Il passo della Forcola è percorribile solo tra Livigno e Pontresina (Svizzera). Interrotta anche la ferrovia, il famoso treno rosso, che circola solo tra Tirano e Poschiavo e S.Moritz e Alp Grüm. Per superare il tratto bloccato da una caduta massi è stato organizzato un bus navetta che percorre strade di montagna con tempi di percorrenza ovviamente maggiori. Problemi di non poco conto, da giovedì scorso, per i frontalieri costretti a fare lunghi percorsi alternativi per raggiungere l’Engadina, come il passo Maloja da Chiavenna. I tecnici e gli operai sono al lavoro per ripristinare la percorribilità della strada 29 del Bernina e la ferrovia ma preoccupano le piogge annunciate per i prossimi giorni. Chi vuole raggiungere Livigno deve passare per Bormio e il passo del Foscagno.

(foto Ufficio tecnico cantonale dei Grigioni)