Tre indagati per gestione illecita di rifiuti in Brianza

Tre persone sono indagate per gestione illecita di rifiuti, a seguito di una perquisizione dei carabinieri forestali, con il supporto della Polizia giudiziaria della Procura di Milano e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (Bergamo), in un cantiere privato per la realizzazione di un impianto di rifornimento di carburante a Bollate (Milano), all’interno del quale sono stati scoperti ingenti quantitativi di rifiuti, senza alcun documento di tracciabilità e attestazione legale di gestione. Il sito faceva riferimento a due aziende con sede a Limbiate (Monza), coinvolte nell’attività illecita. Anche nelle due strutture sono state effettuate perquisizioni, che hanno portato alla scoperta di documenti e circa 500 metri cubi di rifiuti da demolizione edilizia oltre a terre e rocce da scavo illegalmente depositate in una delle due sedi, non autorizzata al deposito ed alla gestione di rifiuti. Per i fatti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Milano tre persone, gli amministratori delle due società di Limbiate coinvolte nell’attività edilizia e chi si occupava della gestione del materiale da demolizione e scavo derivato dall’intervento.