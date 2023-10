Secondo weekend di gare tutto al femminile per il volley lombardo

Di Eleonora Rovelli

Secondo weekend di gare per le nostre squadre lombarde di pallavolo militanti nella massima serie di LegaVolleyFemminile. L’Allianz Vero Volley Milano trionfa fuori casa, trascinata da una prestazione stellare di Mirian Sylla, eletta MVP. Le ragazze di coach Gaspari cedono un solo set all’Itas Trentino e chiudono la partita per 3-1.

Serata difficile per le altre squadre lombarde: le farfalle di Uyba Volley non riescono nell’impresa contro un’impavida Savino del Bene Scandicci, Lualdi e compagne perdono la partita per 3-1.

Stessa sorte per Trasportipesanti Casalmaggiore e il Volley Bergamo 1991 che escono sconfitte dalle gare rispettivamente contro Igor Gorgonzola Novara e Megabox Ond. Savio Vallefoglia.