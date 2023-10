Attivisti di Ultima Generazione bloccano viale Scarampo a Milano

Una ventina di attivisti di Ultima Generazione, in compagnia di vari ambientalisti, hanno interrotto la circolazione delle auto, questa mattina a Milano, in un viale nei pressi di Fiera Milanocity. E’ accaduto poco dopo le 9 all’incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo, quando i giovani si sono seduti in mezzo alla strada esibendo striscioni per l’emergenza climatica. Alcuni automobilisti sono scesi dai mezzi per spostare di peso gli attivisti poi sono giunte la Polizia Locale e la Polizia di Stato, che in breve tempo hanno rimosso il blocco. La circolazione è ripresa dopo circa 15 minuti. Gli attivisti sono stati portati in Questura per essere identificati e valutare provvedimenti con l’autorità giudiziaria. Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto proprio a Milano il ‘Congresso mondiale sull’emergenza climatica’.