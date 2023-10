WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Gruppo Intesa Sanpaolo, già dal 2020, è attivo nel campo del Venture Capital, che è uno dei filoni di sviluppo del Transatlantic Investment Committee. È uno strumento, secondo noi, estremamente potente di alimentazione dell’innovazione, di facilitazione della creatività imprenditoriale, ed è anche estremamente strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite”. Lo ha detto Pierpaolo Monti, Country manager Usa & Americas Intesa Sanpaolo, che ha partecipato a Washington, presso l’Ambasciata italiana, alla riunione annuale

del Transatlantic Investment Committee (Tic), un incontro per approfondire le opportunità di co-investimenti tra gli Usa e le regioni italiane.

“Noi già da anni – aggiunge – operiamo in questo campo, abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti investitori un primo fondo nel 2020, ora ne lanciamo altri due, che saranno molto più internazionali, perché pensiamo che il Venture Capital ora vada fatto in un’ottica globale. Siamo convinti che questo sia un grande strumento per creare i champions del domani”.

