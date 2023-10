A Milano nei primi 6 mesi 646mila accessi al giorno in area B

Una media di 646mila ingressi al giorno in area B, di queste, solo il 7% usufruisce delle deroghe del comune introdotte il primo di ottobre 2022., un valore dimezzato visto che a febbraio 2022 erano invece il 15%. Secondo l’indagine diffusa da Palazzo Marino e condotta dall’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, i veicoli diesel (considerati i più inquinanti) circolanti in area B sono scesi dell’8% (dal 40 al 32 per cento) mentre aumento gli ingressi dei veicoli a benzina (dal 41 al 43 per cento) ed elettrici (dal 9al 14 per cento). Il Comune sottolinea come dal 2019 e 2018 i veicoli euro diesel 3 e 4 era scesa di 48mila veicoli e, tra il 2022 e il 2021 di 17mila euro 5. Tutto questo dovrebbe portare una riduzione di emissioni di ossidi di azoto, quantificata a circa 150 tonnellate solo tra il 2022 e 2023. In area C gli accessi risultano simili all’anno precedente ma si registra un cambio del parco veicolare verso mezzi meno inquinanti.