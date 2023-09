Monza, stacca un pezzo d’orecchio al padrone di un cane per una carezza respinta

Lunedì pomeriggio gli agenti della Questura di Monza sono interventi per una aggressione avvenuta nel centro cittadino. I poliziotti intervenuti hanno trovato un uomo di origine russa, cittadino inglese ma residente in città con una parte del volto sanguinante. L’uomo ha raccontato agli agenti che mentre stava passeggiando tranquillamente con il suo cane per le vie del centro è stato avvicinato da due ragazzi, i quali dopo aver chiesti di accarezzare il cane senza un apparente motivo si sono scagliati contro di lui, spintonandolo e colpendolo con dei pugni. I due giovani, dopo averlo buttato a terra, hanno continuato ad infierire sull’uomo e, uno dei due, con un rapido morso gli ha staccato un pezzo di orecchio. Soccorso dai passanti e poi dal personale medico intervenuto all’uomo è stata data una prognosi di 30 giorni a causa del distacco di 2,5cm della parte superiore del padiglione auricolare. Intanto, grazie anche alle descrizioni di alcuni testimoni, i poliziotti hanno rintracciato il giovane aggressore, un ragazzo di 20 anni. A quanto sembra, il movente del folle gesto è stato causato dalle risposte poco eleganti verso i due ragazzi da parte del padrone del cane, dopo che questi lo hanno accarezzato. Il 20enne è indagato ma in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.