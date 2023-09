Arrestato un “palpeggiatore filosofo” in centro a Milano

“Ma secondo te, esiste una falla nell’essere umano?”. È la particolare domanda che è stata rivolta ad una ragazza di 22 anni in pieno centro a Milano da uno sconosciuto. Impaurita, la giovane ha accelerato il passo ma l’uomo, un 46enne di Monza, l’ha inseguita e le ha palpeggiato il sedere. La ragazza a quel punto si è messa ad urlare ma l’uomo, senza scomporsi, le ha detto “Chiama la polizia, chiama i carabinieri, ma tu lo sai quanto costa l’?esercito?”. La giovane, dirigendosi verso il Duomo, ha raccontato dell’accaduto ad una pattuglia della Polizia che ha rintracciato e fermato il “palpeggiatore filosofo”. A quanto pare il 46enne non era nuovo a reati simili. Infatti nel 2022 aveva fatto lo stesso con una ragazza in via Orefici mentre a marzo dell’anno scorso, con la scusa di regalarle una rosa, aveva palpeggiato una donna in piazza castello. L’uomo, arrestato per violenza sessuale, si trova ora nel carcere di San Vittore e visti i precedenti nei suoi confronti potrebbero essere prese anche misure di prevenzione come l’allontanamento per un periodo limitato di tempo dal centro di Milano.