“DEDICATO A NOI”, il 22 settembre esce il nuovo album di Ligabue

Anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, venerdì 22 settembre esce “DEDICATO A NOI”, il quattordicesimo album di inediti di LUCIANO LIGABUE e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale, che arriva a distanza di tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti “7” e della raccolta “77+7”. “DEDICATO A NOI” sarà disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD deluxe, vinile, box numerato, doppio vinile blu , doppio vinile giallo, doppio vinile rosso e doppio vinile verde. Le versioni doppio vinile colorato contengono la bonus track “Non cambierei questa vita con nessun’altra”, brano pubblicato a maggio 2022 con cui Luciano Ligabue ha aperto l’evento “30 ANNI IN UN GIORNO” tenutosi il 4 giugno 2022 all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di “DEDICATO A NOI”, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. Oltre ai due singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album, “Riderai”e “Una canzone senza tempo” , “DEDICATO A NOI” contiene “Così come sei”, brano presentato in anteprima live a luglio in occasione dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, LUCIANO LIGABUE si prepara a tornare sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport delle principali città italiane.

