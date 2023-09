Il festival di cinema Lgbtq+ torna a Milano dal 28 settembre

Con 46 titoli in cartellone, di cui 32 in anteprima italiana, torna a Milano il Mix Festival Internazionale di cinema Lgbtq+ e Cultura queer. Dal 28 settembre al primo ottobre, la città si animerà con proiezioni, spettacoli, musica live e incontri con artisti, registi e attori. Come sempre da ormai 18 anni, la manifestazione sarà ospitata al Piccolo Teatro Strehler e al Piccolo Teatro Studio Melato. Per la sua 37esima edizione, il Claim sarà ‘Stay open’, presentando un approccio trasversale a tutti gli aspetti della cultura queer. Tra le novità di quest’anno, a partire dalle date che sono state spostate da giugno a settembre, si aggiunge anche il Concorso Queer Musica Video, oltre agli storici tre concorsi internazionali su lungometraggi, documentari e cortometraggi. A inaugurare il programma sarà l’anteprima italiana di Mutt dell’esordiente Vuk Lungulov-Klotz, vera sorpresa dell’ultimo Sundance 2023, dove ha debuttato in anteprima mondiale. A chiudere il festival, invece un’altra proiezione in anteprima italiana: Four Little Adults della regista finlandese Selma Vilhunen, divertente commedia che racconta la storia di quattro adulti alle prese con le sfide poste da una relazione poliamorosa, già vincitrice di un premio per la Migliore interpretazione al Göteborg Film Festival. Il Mix Festival “è uno dei momenti culturali centrali della vita della nostra città”, ha detto stamattina l’assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, alla presentazione del programma. La nuova direzione artistica, composta da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, lascerà sicuramente un segno di grandi novità”. La “continuità del dialogo” tra il Piccolo teatro e Mix festival è stata messa in evidenza dal direttore del Piccolo Claudio Longhi: “una continuità nel segno di una ricerca di tutto ciò che si sotttae a etichetta e identificazione – ha sottolineato – e si apre a tutto ciò che è nuovo e cerca di essere altro. Sono felice che l’avventura continui”.

