I milanesi usano sempre meno la bici

“In sei mesi le intenzioni di usare la bici, per cittadini che la usavano abitualmente, sono calate del 20 per cento. E le persone tornano a usare altri mezzi”. Lo spiega al Corriere della Sera, il prof. Mario Abis, docente dello Iulm, anticipando il risultato di una ricerca in corso. È l’impatto che i numerosi e purtroppo spesso gravi incidenti, anche mortali, che hanno coinvolto ciclisti stanno avendo sulle abitudini dei milanesi. Si inverte così la tendenza all’aumento dell’uso della bicicletta in città, spinto anche dall’amministrazione Sala con la realizzazione di piste o semplici corsie ciclabili, le più pericolose. Spesso sono gli stessi genitori a sconsigliare ai figli di usare la bici per andare a scuola, soprattutto dopo la tragica morte del 14 enne Luca Marengoni. Dal novembre 2022 a oggi sulle strade di Milano sono avvenuti sette incidenti mortali e molti altri incidenti con feriti.