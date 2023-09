Dentisti abusivi a Busto Arsizio, studio sequestrato

Uno studio dentistico abusivo è stato sequestrato dai carabinieri dei Nas di Milano a Cerro Maggiore in provincia di Varese, su richiesta della Procura varesina di Busto Arsizio. All’interno lavoravano due odontotecnici che si spacciavano per dentisti. Tre gli indagati a vario titolo per esercizio abusivo della professione: il direttore tecnico e i due odontotecnici che materialmente trattavano i pazienti. L’inchiesta coordinata dal pm Nadia Calcaterra è iniziata da una segnalazione anonima di un paziente che avrebbe riportato danni alla bocca per migliaia di euro, presentata lo scorso 5 settembre. Quando i Nas sono entrati nello studio, uno dei falsi medici stava intervenendo su un paziente.