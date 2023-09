Truffatore arrestato davanti ai citofoni dei pensionati vittime

Un uomo di 30 anni, con precedenti, è stato arrestato per una truffa aggravata commessa ieri pomeriggio a Milano nei confronti di due anziani, marito di 90 anni e moglie di 86. L’uomo ha finto di essere l’avvocato della figlia dei due pensionati, ai quali ha raccontato per telefono di aver bisogno di oltre 6 mila euro per evitare alla donna il carcere per essere stata responsabile di un incidente stradale. Gli anziani hanno risposto di averne a disposizione solo 3mila e il finto avvocato ha detto che dopo poco sarebbe passato a ritirarli. Proprio davanti all’edificio una pattuglia della Squadra Mobile di Milano ha però notato il 30enne camminare avanti e indietro con fare sospetto davanti ai citofoni, quindi suonare, entrare e subito dopo uscire. A quel punto è stato fermato e controllato e agli agenti l’uomo ha consegnato i 3mila euro confessando di averli sottratti alla coppia di anziani.