Raffica di incidenti sul lavoro in Lombardia

Un incidente sul lavoro si è verificato mercoledì mattina a Gessate, in provincia di Milano, dove in un cantiere un autista è rimasto ferito nel ribaltamento del camion che guidava. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, non si troverebbe in immediato pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 11.30 in un’area di scavo in via Torino 29, dove il mezzo pesante si è ribaltato durante alcune operazioni di scarico. Il camionista è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

INCIDENTI SUL LAVORO ANCHE IN PROVINCIA DI BRESCIA

Un operaio di 27 anni è caduto da un’altezza di sette metri all’interno di un’azienda di Manerbio, nel Bresciano. È stato trasportato in gravi condizioni in ospedale con un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manerbio e i vigili del fuoco di Verolanuova.

Sempre nel Bresciano, a Breno, un operaio di 44 anni è rimasto ferito in modo grave a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso, con l’eliambulanza, ai Civili di Brescia. All’uomo è finita la gamba sinistra in un miscelatore di cemento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.