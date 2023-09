Patenti facili, quattro persone arrestate tra Brescia, Verona e Mantova

Attraverso apparecchiatura elettroniche nascoste sotto i vestiti, ricevevano suggerimenti riguardo alle domande d’esame sulla patente di guida. La Polizia ha scoperto un’organizzazione che procurava, in cambio di denaro, le patenti di guida alterando il corretto iter degli esami. L’operazione, chiamata “phone ispiration” ha portato il presunto capo della organizzazione in cella e altre tre persone ai domiciliari. Dalle indagini della Procura di Brescia è emerso che per la patente di categoria B erano richiesti fino a 3mila euro, che salivano a 5 per quelle di categoria C e CQC. I candidati arrivano da tutta italia.