Non sposta l’auto, asfaltano intorno e se ne vanno

Non sposta la macchina nel giorno in cui è prevista l’asfaltatura della strada e gli operai girano intorno alla vettura, lasciando un rettangolo con il vecchio manto stradale. Succede in via Giorgi, nel quartiere di Trenno. Lo rende noto con un post sui social Enrico Fedrighini, consigliere comunale della lista Beppe Sala Sindaco e storico esponente ambientalista milanese. “Due cose da fare. La prima: rintracciare il proprietario dell’auto lasciata in sosta nonostante gli avvisi dei lavori in programma – scrive il consigliere -. La seconda: revocare immediatamente l’appalto a chi, anziché far rimuovere il veicolo, ha creato quest’opera d’arte”. Operai frettolosi che non chiamano la Polizia Locale per far rimuovere il veicolo o servizio rimozioni che non esce?