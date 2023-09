“Pigiama Run”, di corsa in pigiama per i piccoli malati di tumore

La Pigiama Run è una corsa dedicata ai piccoli malati di tumore, promossa da LILT su tutto il territorio nazionale. A Milano l’appuntamento sarà il 15 settembre, alle 18.30, ai Giardini Indro Montanelli. In contemporanea in 23 piazze di altrettante città in tutta Italia, la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori metterà tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno, per le lunghe degenze ospedaliere.

La corsa non competitiva, nata proprio a Milano nel 2019, ha l’obiettivo di coinvolgere

sempre più persone per sostenere concretamente progetti in aiuto ai bambini in terapia

oncologica e ai loro genitori. Lo fa nel mese del Gold Ribbon, tradizionalmente dedicato

in tutto il mondo alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

LILT Milano Monza Brianza, accanto alla Pediatria Oncologica dell’Istituto Tumori, aiuterà

con la corsa a garantire servizi gratuiti fondamentali, di aiuto e accoglienza per le famiglie

durante le terapie. Saranno lo sport e il movimento a dar vita alla raccolta fondi, attraverso

le iscrizioni di quanti partecipano all’evento.

Per iscrizioni e dettagli: pigiamarun.it

Ascolta l’intervista a Marianna Pucciarelli, Responsabile Settore Individual giving e comunicazione di marketing di Lilt Milano Monza e Brianza