Gli rubano il monopattino e lo colpisco con una bottiglia alla testa

E’ stato rapinato del suo monopattino del valore di 1500 euro da due uomini, uno dei quali l’ha colpito con una bottiglia di birra alla testa, tanto che è stato portato in ospedale, anche se in condizioni non gravi. E’ accaduto stamani, intorno alle 6, in piazza Bottini a Milano, dove l’uomo, 32 anni, si era fermato a bere a una fontana. Si è accorto che un ladro si era impossessato del suo monopattino e l’ha inseguito e bloccato in piazza Monte Titano, distante alcune centinaia di metri. Qui si è avvicinato un terzo che inizialmente ha finto di aiutarlo; gli ha invece dato una bottigliata alla nuca per fuggire con quello che, evidentemente, era un complice. Il ferito è stato portato all’ospedale Policlinico. Sul posto è intervenuta una pattuglia di poliziotti del Commissariato Lambrate