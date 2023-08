Maltempo, vigili del fuoco al lavoro per i danni dei giorni scorsi

Vigili del fuoco al lavoro anche oggi per alcuni interventi ‘in coda’ nel milanese a causa delle violente perturbazioni dei giorni scorsi, anche se – spiegano – si tratta di interventi minori: alberi pericolanti e controlli di edifici, alcuni lesionati durante la bufera che si è abbattuta su Milano e hinterland la notte tra il 24 e il 25 luglio e non ancora del tutto ripristinati. Grazie al rafforzamento del personale nelle ultime 48 ore sono state affrontate le priorità per contenere i disagi in città e provincia. La pioggia intensa caduta su Milano e provincia nelle ultime ore ha provocato diversi allagamenti, ma non si registrano particolari disagi.