Spezza cellulare e causa incendio in Questura, arrestato

La Squadra Mobile di Sondrio ha arrestato un uomo di 49 anni per incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto si è verificato nella Questura del capoluogo valtellinese, negli uffici della Mobile. Nella mattinata del 23 agosto il fermato è stato convocato negli uffici della Polizia per ricevere la notifica di un provvedimento, relativo alla patente. L’uomo, improvvisamente, si è alterato per la notifica; ha spezzato il suo cellulare scagliandolo a terra con violenza, il che ha causato l’esplosione della batteria. Dall’incendio delle componenti plastiche è derivata una fiammata subito spenta dagli agenti presenti in ufficio. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, al termine delle formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.