Tenta di uccidere la madre con una pala, arrestato un uomo a Vigevano

Ha tentato di uccidere la madre 70enne prima colpendola con un coltello da cucina e poi colpendola in testa e viso con una pala. Il figlio 42enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Morsella, una frazione di Vigevano (PV). L’accusa è di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. A dare l’allarme è stato il padre il quale ha chiamato il 118 spiegando la situazione e lo stesso servizio di emergenza ha inoltrato una richiesta di intervento ai militari. I carabinieri intervenuti hanno disarmato il 42enne per lasciare via liberi ai soccorritori. La donna è stata portata in ospedale al San Matteo di Pavia dove è stata ricoverata per ferite alla schiena e testa. Resta in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Invece, il figlio 42enne, è stato portato dai militari in carcere a Pavia.