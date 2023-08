Spaccio sul sagrato della chiesa, giovane denunciato a Meda

Ieri pomeriggio, a Meda, una pattuglia di carabinieri, durante un servizio di pattugliamento, nel transitare in piazza Vittorio Veneto, ha notato un ragazzo straniero seduto sul sagrato del santuario del Santo Crocifisso. Insospettiti dalla tensione che trapelava dallo sguardo del giovane, i militari hanno deciso di fermarsi per un controllo appurando che si trattava di un operaio 27enne di origine pakistane, da tempo in Italia, con vari precedenti quale spacciatore. Visti i precedenti del 27enne, i carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire nascosti in una tasca interna di uno zainetto 12 g di hashish suddivisi in varie dosi, ragione per cui il 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.