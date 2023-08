Il corpo di un uomo di 73 anni è stato trovato con la sua moto in fondo ad una scarpata a Bagolino, nel bresciano. Il recupero del copro senza vita è avvenuto nella notte. I famigliari del 73enne avevano segnalato che l’uomo non era rientrato a casa dopo il pranzo di Ferragosto. Una prima ricostruzione indicherebbe che l’uomo sia uscito di strada da solo ma gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.