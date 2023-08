Anziano disperso in montagna trovato dopo una notte di ricerche

È stato ritrovato in discrete condizioni di salute nonostante una notte trascorsa all’aperto nel bosco, a circa mille metri di quota, un uomo di 85 anni le cui ricerche erano in corso da ieri sera nella zona di Cornalba nel Bergamasco. È stato trovato da un passante, che ha segnalato subito la presenza dell’anziano al 112. La squadra del Soccorso alpino che era nelle vicinanze e che stava perlustrando la zona lo ha raggiunto: sul posto la centrale ha inviato anche l’elisoccorso di Sondrio del 118. Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato portato con l’elicottero in ospedale. Nelle ricerche erano impegnati i tecnici della VI delegazione Orobica del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino Guardia di finanza, i carabinieri e la Protezione civile.