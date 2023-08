In un incidente lungo la Sp130 un mezzo dei Vigili del Fuoco si è ribaltato a Bariano in provincia di Bergamo. Sei persone sono rimaste ferite nello scontro. Sul posto altri mezzi dei Vigili del Fuoco e la polizia locale per i rilievi. Sia il mezzo del 115 che l’auto coinvolta nell’incidente hanno riportato danni gravi.