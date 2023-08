Tensione su binari a Lentate sul Seveso (MB)

Questa mattina si celebrerà il processo per direttissima nei confronti del cittadino pakistano che ieri aveva creato panico all’interno dello stazione RFI di Lentate sul Seveso-Camnago dove l’uomo, un 31enne cittadino pakistano, aveva dato in escandescenza e, con un bastone appuntito, aveva cominciato a minacciare chiunque gli si avvicinasse. Il 31enne aveva probabilmente passato l’intera notte in una stanza all’interno dello scalo ferroviario ma, trascorsa l’alba e giunto nell’impianto il personale di servizio, si era visto scoperto ed era stato invitato a uscire e andare via. Minacce, urla e tentativi di aggressione verso chiunque gli si avvicinasse avevano portato il personale ferroviario a richiedere aiuto al 112. I carabinieri arrivati in stazione si sono trovati a fronteggiare l’uomo sempre più agitato e violento che, nel frattempo, si era anche armato di un bastone appuntito reperito sul posto. Dopo 5 minuti di vana opera di convincimento, i militari hanno quindi deciso di passare all’azione e porre fine al comportamento pericoloso del 31enne che, bloccato e ammanettato, è stato caricato sulla gazzella e portato in caserma. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato inoltre denunciato per la violazione della legge sull’immigrazione, oltre per resistenza a pubblico ufficiale.