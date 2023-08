Cominciata la pulizia delle scritte sulla Galleria

Sono iniziati subito stamani, a Milano, i lavori di pulizia delle scritte che hanno deturpato la Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza del Duomo, l’altro ieri sera, da parte di alcuni writer. Un’azione che ha suscitato rabbia e indignazione tra i cittadini. I manutentori sono al lavoro su un’altissima autoscala. Si stanno ancora cercando intanto i responsabili del vandalismo così come sono in corso accertamenti sul silenzio degli allarmi presenti sul percorso fatto dai graffitari, passati da un vicino locale alla sommità del monumento.