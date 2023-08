Due auto carbonizzate in via Meucci a Milano. L’incendio, che è divampato per cause ancora da accertare, ha distrutto i due veicoli, danneggiandone altri tre e anche la facciata di un edificio in ristrutturazione. Sul posto, verso le 14, sono intervenuti un’autopompa e un’autoscala dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e un’autobotte del comando di via Messina. La zona è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e i successivi rilievi.