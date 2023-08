La Polizia Locale arresta 5 persone per furti nei negozi in centro

Il Nucleo Reati Predatori della Polizia Locale nei giorni scorsi ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di cinque persone che si sono rese responsabili di molteplici furti. I primi furti si sono verificati nell’arco di pochi minuti il 29 luglio tra il numero civico 33 e il civico 39 di corso Buenos Aires ai danni di cinque negozi. Due uomini hanno destato l’attenzione degli agenti del Nucleo, sono quindi stati seguiti e fermati all’interno dell’ultimo negozio mentre stavano sottraendo alcuni capi di abbigliamento. La refurtiva, appartenente alle varie attività commerciali, è stata ritrovata negli zaini dei due arrestati ed è stata restituita ai legittimi proprietari. Mercoledì scorso, un altro intervento per furto, questa volta nel negozio di una nota marca di moda della Galleria Vittorio Emanuele II. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti fermando due donne e un uomo, sospettati di aver rubato una borsa del valore di 3.200 euro. È stato quindi richiesto il filmato di videosorveglianza dal quale il furto è risultato evidente. La refurtiva rinvenuta anche in questo caso è stata restituita al punto vendita e i tre responsabili sono stati immediatamente arrestati. Da aprile ad oggi il solo Nucleo Reati Predatori della Polizia locale ha provveduto ad effettuare oltre quaranta arresti per reati collegati alla salvaguardia dei beni e delle persone in tutta la città.