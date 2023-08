Droga e armi nei boschi, un arresto e sequestro di pistola e fucili

I carabinieri di Saronno (Va) hanno sequestrato diverse armi da fuoco trovate all’interno di un’auto e arrestato un uomo, a seguito di un controllo nei boschi dello spaccio tra Uboldo, Cerro Maggiore e Rescaldina, dove già una settimana fa erano state sequestrate altre armi in mezzo alla boscaglia. Mentre i militari stavano perlustrando la zona, hanno notato un’auto uscire dai boschi. Da lì è partito un breve inseguimento ma vettura, con quattro persone a bordo, è stata bloccata dopo pochi chilometri dalle ‘gazzelle’ dell’Arma. Due passeggeri sono scappati, mentre gli altri due, la proprietaria dell’auto e un 25 enne magrebino, sono stati bloccati. Nel bagagliaio della macchina i carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9 priva di matricola con colpo in canna, due fucili semiautomatici a pompa calibro 12 e circa 150 cartucce, oltre a una una piccola quantità di cocaina. Dopo i primi accertamenti, è emerso che la donna, tossicodipendente, in cambio di una dose stesse accompagnando tre nordafricani con la sua auto, presumibilmente nel tentativo di spostare le armi. Il 25 enne è quindi stato arrestato mentre proseguono le indagini per identificare gli altri due uomini.