Viale Umbria, 18enne schiacciato su un palo dopo incidente tra due auto

Un grave incidente si è verificato a Milano poco prima delle 13 e 30 quando due auto si sono scontrate in viale Umbria. Nello schianto una delle due auto è finita contro un ragazzo di 18anni, canadese, che si trovava sul marciapiede. Il giovane è rimasto incastrato tra l’auto ed un palo. Intervenuti subito i soccorsi con 4 ambulanze insieme ai vigili del fuoco che hanno liberato il ragazzo che poi è stato portato al Niguarda in codice rosso. I genitori del ragazzo che erano con lui hanno accusato un malore subito dopo l’accaduto e sono stati portati anche loro in ospedale. Al vaglio della Polizia Locale l’accertamento sulla dinamica dell’incidente.