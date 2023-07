Un detenuto italiano del carcere di Busto Arsizio (Varese) ha tentato di evadere sabato sera dall’ospedale cittadino dove era stato trasferito d’urgenza ed è stato bloccato dagli agenti di scorta della Polizia penitenziaria. A darne notizia è oggi il sindacato Sappe. Il detenuto era stato portato in ospedale e i sanitari lo stavano visitando quando, ha ricostruito Alfonso Greco, segretario regionale del Sappe, “ha tentato di divincolarsi e di correre verso l’uscita della stanza” ma è stato bloccato dal personale di Polizia penitenziaria che l’ha riportato in cella. “Ormai – ha commentato Greco – anche i tentativi di fuga dei detenuti, sia che avvengano dagli ospedali, dai tribunali o dagli istituti di pena, stanno diventando una mera statistica“. “Riteniamo – ha aggiunto Donato Capece, segretario generale del Sappe – che sia necessario rivedere il sistema sanitario: a nostro avviso riteniamo una certa facilità d’invio di detenuti verso le strutture sanitarie pubbliche. Troppi casi di invio in codice rosso poi ritenuti non di carattere d’urgenza“.