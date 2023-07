Ha risposto a un annuncio online per avere una stanza in affitto a Pavia. Ma la risposta è stata negativa, perchè il padrone di casa cerca un ragazzo italiano. Lo ha raccontato lui stesso, Menin Hubert Don, 26 anni, studente di Bioingegneria all’Università di Pavia e atleta della società di atletica “Cento Torri”, di origini ivoriane. Sui social, ha pubblicato lo screenshot della chat col proprietario di casa.

“Ci stiamo muovendo per trovare un ragazzo italiano. È la scelta preferita da tutti i membri della casa. Ovviamente se dopo un certo tempo non ne troviamo, vedremo per altre soluzioni e quindi ti scriverò”. E questa è la risposta dello studente: ” “1) Sono italiano, 2) sono uno studente, 3) lavoro. 4) Che problemi avete? Cioè se sono straniero non ho il privilegio di convivere con voi? 5) Non scomodarti a scrivere, non convivo con i razzisti”.

“Mi permetto – ha scritto sui social – di parlare a nome di tutti quelli che si trovano nella stessa situazione. Non preoccupatevi, non è colpa vostra ma è colpa di uno stato che si rifiuta di educare i propri figli, è colpa di uno stato che non riconosce di avere un serio problema, è colpa dello stesso stato che non accetta lo straniero ma è pronto ad approfittare dello stesso”. E ancora: “Rifiuto di essere complice di questa vergogna, non posso sopportare che la generazione dopo la mia sia costretta ad accettare tutto Ciò! Vergognatevi!”.