Una tromba d’aria ha provocato in mattinata molta paura ma, per la sua modesta potenza, danni non gravi nella zona di Gorgonzola, a est di Milano, verso Gessate. Ci sono state piante divelte e tetti scoperchiati ma non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere detriti e rami sulle carreggiate ma non vi sono state interruzione alla circolazione. Tromba d’aria a Cernusco Sul Naviglio (Mi) https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Video-2023-07-21-at-14.57.06.mp4