Bomba d’acqua in Brianza

Una bomba d’acqua con grandine si è abbattuta sulla provincia di Monza, questa mattina. Segnalate strade e sottopassi allagati a Carate Brianza, Seregno, Desio e Monza, così come abitazioni e uffici situati al piano terra. Il centralino dei vigili del fuoco è stato raggiunto da decine di chiamate per allagamenti e persone rimaste bloccate in auto.

Bomba d’acqua anche nella zona nord est di Milano. Si è verificato qualche scoperchiamento di tetti e sono caduti alberi senza interruzioni della circolazione. Gli interventi sono stati sino ad ora 110, principalmente per allagamenti . Il fiume Seveso è rimasto entro i limiti. Seregno questa mattina tra via Vincenza da Seregno e via Cavour. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2023/07/Seregno-21-07-23.mp4