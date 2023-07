“Lo avevo previsto. Per questo motivo non volevo andare in Consiglio comunale prima dei funerali, perché le discussioni diventano una bagarre. È illusorio pensare che siano discussioni serene e costruttive, su queste cose si strumentalizza. Detto ciò io mi auguro e penso che i funerali si possano fare verso fine settimane, non nel fine settimana, e di poter riferire in aula lunedì”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione del FEI Jumping European Championship Milano 2023, in merito alla protesta di ieri in Consiglio comunale da parte dei consiglieri di opposizione che hanno lamentato l’assenza del sindaco in Aula per riferire sull’incendio della Rsa dei Coniugi.