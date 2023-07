Appuntamento internazionale di fine estate a Milano per il salto ostacoli equestre con il ‘Fei Jumping European Championship’, nel prestigioso scenario dell’ippodromo Snai di San Siro, dal 30 agosto al 3 settembre. Con i rappresentanti più forti della disciplina saranno tre i ‘pass’ in palio per l’accesso alla qualificazione a squadre in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il grande evento milanese è stato presentato a Palazzo Marino, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, del sindaco, Beppe Sala, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Insieme a loro sono intervenuti Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Marco Di Paola, presidente Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), Paolo Bellino, ad e direttore generale Rcs Sport, e Fabio Schiavolin, presidente del Comitato organizzatore. “Uno sport in cui ho avuto, in passato, qualche piccola soddisfazione anche come praticante. Un evento – ha detto il presidente Fontana –che si svolgerà in una bellissima location, l’ippodromo milanese di San Siro, dove equitazione e ippica riescono a fondersi. I concorsi che si sono svolti negli ultimi due anni hanno già dimostrato che qui si possa fare qualcosa di eccezionale. Credo si debbano fare i complimenti a tutti gli organizzatori e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento“. “Ancora una volta Regione Lombardia ha voluto essere a fianco degli organizzatori – ha sottolineato il sottosegretario con delega a Sport e giovani, Lara Magoni – di un evento che porterà tantissimi appassionati, ma non solo, in un luogo iconico come l’ippodromo di San Siro“.