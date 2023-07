Contrabbando di orologi di lusso a Malpensa, una denuncia

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza dello scalo aeroportuale di Malpensa, hanno sequestrato 11 orologi di lusso per un valore complessivo di oltre ottocentomila euro.

Gli orologi erano trasportati in una valigetta da un passeggero giapponese in arrivo da

Tokyo con scalo ad Ankara, il quale, al momento del controllo doganale, ha tentato di giustificarsi dichiarando che gli orologi erano regali per un cittadino italiano.

Nello specifico, gli orologi sono risultati essere sette Rolex modello “Daytona”, dal valore stimato compreso tra i 5.900 euro ai 78.600 euro, due Patek Philippe dal valore di circa 45.000 euro, un Richard Mille del valore di 175.000 euro ed un Audemars Piguet del valore di 275.000 euro. Oltre a questi orologi, il passeggero aveva un ulteriore orologio di lusso che dalla perizia tecnica è risultato essere falso. L’uomo è stato denunciato per contrabbando.