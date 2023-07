Venerdì sciopero delle consegne di Amazon in Lombardia

Sciopero degli addetti alle consegne della filiera di Amazon domani in Lombardia. E’ quanto annuncia la Filt-Cgil regionale precisando che l’agitazione è stata proclamata per l’intero turno lavorativo per migliorare le condizioni di lavoro. “Nonostante la riduzione oraria, prevista dagli accordi che siamo riusciti ad ottenere, e la richiesta di una contestuale diminuzione dei carichi di lavoro eccessivi – si legge in una nota del sindacato – questi ultimi sono nei mesi rimasti invariati se non aumentati, con conseguenti rischi di infortuni e aumento di stress per le lavoratrici e i lavoratori”. La protesta si articola in diversi presidi tra le 6.30 e le 18.30, presso nei centri di smistamento che risentono maggiormente del problema carichi di lavoro a Burago di Molgora (Monza Brianza), a Castegnato (Brescia) e a Pioltello (Milano).