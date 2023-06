Morde l’orecchio ad un passante per uno sguardo di troppo alla moglie

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai poliziotti per avere staccato un orecchio a morsi a un passante in una via di Sondrio. Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio per la segnalazione di una lite tra due uomini. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che l’arrestato è intervenuto perché la moglie era infastidita dallo sguardo insistente di un altro uomo. Durante la discussione tra i due uomini, il 31enne si è improvvisamente scagliato contro l’altro, aggredendolo fisicamente e staccandogli a morsi la parte superiore del padiglione auricolare destro. L’uomo aggredito è stato trasportato all’ospedale di Sondrio. È stato poi dimesso con una prognosi superiore a 40 giorni per “amputazione del terzo superiore padiglione auricolare destro con lesione permanente”. Per l’estrema gravità del fatto, i futili motivi e i precedenti (per maltrattamenti in famiglia e violenza e minaccia a pubblico ufficiale), l’aggressore, originario della Nigeria, è stato arrestato per lesioni personali dolose. Nei confronti dell’uomo, inoltre, è stato emesso un provvedimento di ammonimento dal questore della provincia di Sondrio.