“Too Good To Go” è una la app che ha come obiettivo la riduzione dello spreco alimentare. Nata nel 2015 in Danimarca l’applicazione è presente in 15 Paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada, ovviamente anche in Italia. Permette a bar, ristoranti, panetterie, pasticcerie, supermercati di recuperare e vendere online – a prezzi ribassati – il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Surprise Bags, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria Surprise Bag, pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c’è dentro.

Ascolta l’intervista a Mirco Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia, in onda nella rubrica Lombardia Buone Pratiche.