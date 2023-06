Omicidio a Desio, uomo accoltellato in un cortile

Omicidio a Desio, in Brianza. Il cadavere di un uomo di origini straniere è stato trovato questa mattina in un cortile di via Matteotti, in pieno centro città con segni di accoltellamento. Il presunto aggressore sarebbe stato già identificato dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un cubano. Sul posto al lavoro la scientifica per i rilievi. Il corpo senza vita si trovava sul ballatoio, vicino all’abitazione dove la vittima, di origini romene, viveva con la compagna. Indagano i carabinieri