La famiglia di Giulia ringrazia Senago per la solidarietà

Il sindaco di Senago (Mi), Magda Beretta, ha pubblicato in un post sui social i ringraziamenti della famiglia di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, per la vicinanza e la solidarietà dimostrata dalla comunità di Senago. ”A nome della Famiglia Tramontano riporto i ringraziamenti per l’affetto dimostrato da tutta la cittadinanza di Senago. Il nostro affetto e i nostri gesti sono arrivati dritti al loro cuore. A nome della Comunità di Senago aggiungo un grazie alla famiglia di Giulia e Thiago, perché in questa orribile vicenda ci avete fatto sentire tutti chi figli, fratelli, sorelle, madri, padri o amici parte del vostro dolore e del vostro profondo amore. Ci avete arricchito come Comunità. Grazie”.